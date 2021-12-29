الشركسي: مجلس الدولة يرفض الانتخابات الرئاسية جملة وتفصيلا

رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي إن التغيير الذي طال إدارة البعثة وانعدام المنهجية وسوء الإدارة لديها لم يمكنها من المحافظة على منجز عمل اللجنة القانونية لإنتاج قاعدة دستورية تقام على أساسها الانتخابات.

وقال الشركسي، في مقال له: “إن الحكومة أفشلت عبر حلفائها الذين اختارتهم داخل ملتقى الحوار محاولة الوصول إلى قاعدة دستورية، وأصبحت أداة رئيسية لهدم الانتخابات وعرقلتها”.

وأضاف “المجلس الأعلى للدولة يرفض الانتخابات الرئاسية جملة وتفصيلا سواء بقاعدة توافقية أو من غيرها”.

وتابع “المجلس يعارض بشدة فكرة وجود رئيس ويناورون لأجل تعطيل الانتخابات ويريدون الذهاب إلى تشكيل سلطة توافقية، بدلا من سلطة منتخبة”.

واستطرد “من وضعوا قانون الانتخابات في مجلس النواب أرادوا به تعطيل العملية الانتخابية”.