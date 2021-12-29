معيتيق وزينينغا يبحثان ملف إجراء الانتخابات الرئاسية

ليبيا- التقى المرشح الرئاسي أحمد معيتيق بمنسق البعثة الأممية “رايزدون زينينغا” لتدارس عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية.

بيان صحفي صادر عن البعثة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد تشديد “زينينغا” خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية كأولوية والتغلب على الجوانب القانونية والتحديات السياسية التي واجهتها وتحديد موعد واقعي للانتخابات بما يلبي توقعات الليبيين الذين قيدوا أسماءهم للتصويت.

واستمع “زينينغا” إلى معيتيق بشأن الاجتماع الأخير في مدينة بنغازي بين الأطراف الليبية الرئيسية حيث ركز على المصالحة وتوسيع هذا الحوار معتبرا أنها مبادرة إيجابية ومرحب بها كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية وتهيئة مناخ يفضي إلى السلام وانتخابات شاملة ذات مصداقية وحرة ونزيهة.

بدوره وصف معيتيق لقاءه مع “زينينغا” تمحور حول المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتأجيلها الأمر الذي نتج عنه الفراغ السياسي الحالي وشهد استعراض سبل إيجاد الحلول للمختنقات التي يواجهها الوطن ولقاء بعض المرشحين الرئاسيين في إطار مبادرة ليبيا واحدة.

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