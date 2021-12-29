“باشاغا” و”نورلاند” يُشددان على ضرورة تحديد موعد للانتخابات

بحث المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، رفقة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند؛ آخر تطورات المشهد السياسي، وضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم العملية الديمقراطية.

وأكد الطرفان على “أهمية اتخاذ المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية السبل كافة لتوفير بيئة مناسبة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ ليتمكن الليبيون من اختيار قادة المرحلة المقبلة”، وفق بيان نُشر على المنصة الإعلامية لـ”باشاغا”.

يُذكر أن “باشاغا” كان قد أعلن مقاطعة الحكومة البريطانية وسفارتها في ليبيا على خلفية اتهامها بدعم فساد الحكومة والمصرف المركزي، على حد قوله، محملًا المفوضية الانتخابية مسؤولية تأجيل الانتخابات.

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