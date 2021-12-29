رئيس مجلس النواب المكلف يلتقي مستشار الأمن القومي الليبي في طرابلس

طرابلس 29 ديسمبر 2021 (وال) – التقى رئيس مجلس النواب المكلف السيد فوزي النويري ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، بمستشار الأمن القومي الليبي السيد إبراهيم بوشناف، وذلك لمناقشة عديد الملفات والقضايا الراهنة، على رأسها ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وبحث رئيس مجلس النواب المكلف مع المستشار بوشناف أبرز الملفات المتعلقة بالأمن القومي والانعكاسات المترتبة عليه بسبب تعثر الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

واتفق الطرفان على ضرورة توافق كل الأطراف الليبية على خارطة طريق من شأنها إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها من خلال معالجة كافة العوائق التي حالت دون إجرائها في موعدها السابق.

وتناول اللقاء جملة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتأثيرها على الأمن القومي الليبي، وآليات الحلول الممكنة واللازمة لمعالجتها.(وال – طرابلس)

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