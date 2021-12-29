بالصور: إقبال كبير لكبار السن في طرابلس على تلقي لقاح «كورونا»

رصدت وزارة الصحة إقبالا كبيرا من كبار السن في العاصمة طرابلس على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد في مركز تطعيمات المدينة الرياضية.

وأشارت الوزارة إلى تجاوز إجمالي المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات مليون و800 ألف شخص، في حين حصل 800 ألف منهم على الجرعتين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وفي 20 ديسمبر الجاري، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول شحنة تضم مليونًا و178 ألفًا و190 جرعة من لقاح «فايزر» إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، وذلك بدعم من الحكومة الأميركية.

وقال المركز إن الشحنة ستخضع للفحص قبل توزيعها على مراكز التطعيم، مشددًا على ضرورة التوسع في توفير اللقاحات للمواطنين من أجل مواجهة الوباء.

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