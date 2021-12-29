وزارة المالية تسلم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات نوفمبر إلى المركزي

العنوان – طرابلس

أعلن الفريق الإعلامي بوزارة المالية أن الوزارة قامت اليوم الأربعاء بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

وأضاف الفريق أنه تم تسليم أذونات الصرف لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وكان كيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، إبراهيم عكرة أكد أمس الثلاثاء أن أسباب تأخر المرتبات يكمن في تنفيد البريد الوارد من الجهات العامة من الإفراجات والمتغيرات الشهرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وطمأن عكرة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” المواطنين بأن مرتبات شهر نوفمبر تمت إحالتها لمصرف ليبيا يوم الإثنين المنقضي.

وأضاف وكيل الوزارة لشؤون تنفيذ الميزانية أن مرتبات شهر ديسمبر ستحال لمصرف ليبيا قبل نهاية الأسبوع.

وناشد عكرة المواطنين عدم الالتفات والانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي تبثها بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد وكيل الوزارة أن سير العمل داخل وزارة المالية قائم على أكمل وجه، موضحًا أن وزير المالية في إجازة رسمية وما يحاك ضده عاري عن الصح والواقع.