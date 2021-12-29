المسلاتي يبحث نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لمكتب الخطط والبرامج بديوان المحاسبة

ليبيا – تدارس رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء المسلاتي نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لمكتب الخطط والبرامج الذي استعرض الموقف التنفيذي الشامل للخطة.

بيان صحفي صادر عن الديوان تابعته صحيفة المرصد أكد أن عملية التدارس تمت خلال لقاء جمع المسلاتي مع مديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية والمكاتب الفنية ومستشاري رئيس الديوان فيما تم الإطلاع على موقف الإنجاز على مستوى كل إدارة فنية.

وتضمن اللقاء التباحث بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة والآجال المتوقعة لاستكمالها بما يكفل إدراج كافة المخرجات بالتقرير السنوي للديوان فيما خلص للاتفاق على استكمال المهام وفقا لمواعيد محددة وبرمجة جدول اجتماعات فرعية على مستوى كل إدارة فنية لمناقشة التفاصيل ذات العلاقة بكل إدارة.

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