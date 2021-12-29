في طرابلس.. النويري وبوشناف يبحثان ملف الانتخابات

العنوان طرابلس

عقد رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، لقاء مع مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، وذلك لمناقشة عديد الملفات والقضايا الراهنة.

وبحث اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بطرابلس ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

كما بحث الطرفان أبرز الملفات المتعلقة بالأمن القومي والانعكاسات المترتبة عليه بسبب تعثر الانتخابات بموعدها، واتفقا على ضرورة توافق كافة الأطراف الليبية على خارطة طريق من شأنها إنجاح العملية الانتخابية، وضمان قبول نتائجها من خلال معالجة كافة العوائق التي حالت دون إجرائها في موعدها السابق.

وتناول اللقاء جملة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتأثيرها على الأمن القومي الليبي، وآليات الحلول الممكنة واللازمة لمعالجتها.