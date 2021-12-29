موجة الجفاف في ليبيا تدخل عامها الثاني

أدت موجة الجفاف التي تضرب البلاد للسنة الثانية على التوالي خاصةً في مناطق أقصى الساحل الغربي وسهل الجفارة والجبل الغربي؛ إلى جفاف الأراضي وتأثر الغطاء النباتي وموت بعض الأشجار المعمرة.

وأشار موقع “طقس ليبيا” إلى أن موسم الجفاف الحالي هو الأسوأ الذي يمر بالمنطقة، حيث تناقص مستوى هطول الأمطار والكميات المسجلة منذ عامين مع اقتراب الموسم الحالي من منتصفه، دون توقعات بهطول الأمطار في الأيام القادمة، باستثناء بعض المناطق الساحلية وساحل الخليج والساحل الشرقي.

وتعدّ موجة الجفاف الحالية التي تضرب البلاد؛ امتدادًا لموجة تضرب المنطقة عمومًا، حيث تعاني دول تونس والجزائر والمغرب من موجة جفاف ممتدة للعام الرابع على التوالي، فيما يعزوه خبراء الطقس لتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي نتجت عنها تغيرات جذرية في أنماط الطقس حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية