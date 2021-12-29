بلدي غات يُتابع أعمال تهيئة مطار المدينة

بحث عضو المجلس البلدي غات، محمود بيلال، مع مدير مطار غات الدولي؛ المشكلات التي تُعيق سير العمل بالمطار، وسبل إيجاد الحلول لها.

ويُشرف بلدي غات على أعمال صيانة برج الاتصالات بالمطار، بعد الانتهاء من تهيئة سيارات الإطفاء وتدريب الأطقم العاملة عليها؛ لتحسين جودة الخدمات وتوفير اشتراطات السلامة المطلوبة؛ تمهيدًا لإعادة تفعيل المطار.

وكانت شركة الاتصالات قد أنهت، في ديسمبر الماضي، أشغال ربط المطار بخدمات الجيل الرابع؛ لتمكين شركات الطيران من إصدار التذاكر الإلكترونية.

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