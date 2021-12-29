وزير الرياضة: ندعم الابتكار لدى الموظفين

بمقر ديوان وزارة الرياضة بطرابلس عقد وزير الرياضة بالحكومة عبدالشفيع الجويفي اليوم الأربعاء اجتماعاً مع وكيل شؤون الوزارة بشير علي هاشم.

وتناول اللقاء مناقشة سير العمل ووضع آليات لتطويره، كما تم الاتفاق على إعداد تقارير مفصلة عن المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامهم وسُبل تذليلها والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد.

من جهته شدد الوزير على ضرورة تكاثف الجهود لتنفيذ برامج الوزارة وتحديد الأولويات والتركيز على دعم الموظفين وحثهم على الابتكار، مشيراً إلى أهمية طرح الاستراتيجية العامة للوزارة خلال المدة القادمة.