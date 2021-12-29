تونس: إحباط محاولة تهريب ألاف الأقراص المخدرة من معبر رأس اجدير

تمكنت فرق الجمارك التونسية بالمعبر الحدودي رأس اجدير من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة مخفية على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي.

وقالت الجمارك في بلاغ لها إنه بتمرير السيارة على جهاز الكشف بالأشعة تم التفطن إلى وجود أكياس مخفية بإحكام داخل أجزاء السيارة وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على 24238 حبة دواء مخدر نوع Nurika pregabalin300 mg » .

وأشار البلاغ إلى أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر إستشارة النيابة العمومية بالجهة الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.