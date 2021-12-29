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الأمن التونسي يُحبط محاولة تهريب أدوية مخدرة عبر معبر رأس اجدير

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحبطت السلطات الأمنية التونسية بمعبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا، محاولة تهريب 24,238 حبة دواء مخدر من نوع “pregabalin”.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الأدوية المهربة كانت مخبأة على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي، وبعد تمرير السيارة على جهاز الكشف بالأشعة؛ تم التفطن إلى وجود أكياس مخبأة بإحكام داخل أجزاء السيارة، وبإخضاعها للتفتيش الدقيق؛ تم العثور على المضبوطات.

وأشارت المصادر أن الملف أُحيل للمصالح الأمنية المختصة، لمواصلة التحريات، عقب تحرير محضر حجز للمضبوطات، واستشارة النيابة العامة بهذا الخصوص.

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قناة 218 الليبية

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