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مندوبا ليبيا وعُمان بالجامعة العر بية يتفقان على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، لقاءً مع  المندوب الدائم  لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية،السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفى بداية اللقاء،  استعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والروابط  التاريخية التى تجمع ما بين دولة ليبيا، وسلطنة عمان،  بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

و اتفق الطرفان، على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين ،وبما يعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين، فى إطار العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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