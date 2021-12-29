ميناء بنغازي يستقبل سفنا تجارية محملة ببضائع وسلع متنوعة

العنوان-بنغازي

استقبل ميناء بنغازي، اليوم الأربعاء، عددا من السفن التجارية محملة بسلع وبضائع متنوعة.

وبحسب إدارة الميناء، رست السفينة “أتلانتك نورث”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 581 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

واستقبل الميناء أيضا السفينة “مايروس”، التابعة للوكيل الملاحي “الدليل” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 62 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما وصلت سفينة نقل السيارات “سي هيلينس”، التابعة للوكيل الملاحي “الفلك المشحون”، وعلى متنها قرابة 800 سيارة قادمة من السوق الكورية.