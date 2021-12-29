“مكافحة الأمراض” يسجل 665 إصابة و 9 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، 665 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5,251 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 599؛ فقد سُجّل شفاء 464 حالة ،إلى جانب تسجيل تسع حالات وفاة على مستوى البلاد، ست منها بالمنطقة الغربية، وثلاث بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 12,6 % بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 387,543، منها 6,727 حالة نشطة من بينها 130 حالة حرجة ، إضافة إلى تعافي 375,131 حالة، ووفاة 5,685 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,854,197 شخصًا منهم 825,677 تلقوا الجرعة الثانية.

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