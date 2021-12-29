الحكومة تأذن لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية موقتة

أذن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية موقتة على أساس «1/12» من اعتمادات السنة المالية لسنة 2021.

ونص القرار رقم 699 لسنة 2021، على أنه «يؤذن لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية موقتة على أساس «1/12» من اعتمادات السنة المالية لسنة 2021، وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021.

– المالية تحيل أذونات صرف مرتبات نوفمبر إلى «المركزي»

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة المالية إحالة أذونات صرف رواتب شهر نوفمبر الماضي لجميع القطاعات الممولة من الخزينة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى الجهات المعنية.

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