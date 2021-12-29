لنقي: مزور الشهادات وناكث العهود حول الزواج إلى صفقة والنساء إلى سلعة

العنوان-طرابلس

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، على إعلان رئيس الحكومة الوحدة المنتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، عن عزمه صرف المليار الثالث لصندوق دعم الزواج.

وقالت لنقي في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك: “أتى عن طريق الرشاوى السياسية.. زور شهاداته الجامعية.. نكث عهوده واستخف بالالتزامات الأخلاقية.. حول الزواج إلى صفقة والنساء إلى سلعة”.

وتابعت لنقي: “المال السياسي الفاسد منظومة متكاملة تحول أفراد المجتمع إلى سلع قابلة للبيع والشراء لتصبح العلاقات البشرية قائمة على تجارة المنفعة واستهلاك القيم”.

وكان قد قال الدبيبة في كلمة له في احتفالية لوزارة الشباب لتنفيذ مبادرة تيسير الزواج للشباب للعام 2021 تحت شعار (عودة الحياة للشباب) : “حتى فتياتنا اللي تأخروا شوي في “الزواج” نبو نحركو (سوقهن)”.