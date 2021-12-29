بعد التقاط صورة عالية الدقة.. علماء يُشبّهون الصحراء الليبية بالمريخ

نشر الموقع الأميركي “SciTechDaily” صورةً عالية الدقة لتضاريس الصحراء الليبية، التقطتها محطة الفضاء الدولية بواسطة كاميرا “EHDC”، يتم التحكم فيها من الأرض وتُستخدم لمراقبة حالة المهمة على محطة الفضاء الدولية.

وشبّه الموقع تضاريس الصحراء الليبية بكوكب المريخ، حيث تُظهر الصورة الملتقطة بروز اللونين الأحمر والبرتقالي المحترق للصحراء والجبال والهضاب ذات الألوان الداكنة بشكل حاد مع الأزرق الساطع للبحر.

وأبدى الموقع الأميركي انبهاره بالصورة التي قال إنها تبدو وكأنها من عالم آخر، مشيرًا إلى أنه لولا اللون الأزرق المميز للبحر الأبيض المتوسط في المسافة، لكان من الممكن الخلط بينه وبين المريخ أو الكواكب الصحراوية التي لا تعد ولا تحصى في الخيال العلمي.

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