بليحق: الدبيبة أول من خرق قوانين الانتخابات وهو سبب عدم إجرائها

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المترشح الرئاسي ورئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة الذي يتحدث عن القوانين المعيبة للانتخابات، هو أول من خرقها وهو سبب عدم إجراء الانتخابات.

وأوضح بليحق، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، أن “الدبيبة لم يخرق القانون فقط بل التعهد الأخلاقي أمام المجتمع الدولي، فكيف يمكن أن تؤمن الداخلية الانتخابات وهي تحت رئاسته؟”.

ووصف قبول ملف الدبيبة للترشح للانتخابات الرئاسية، بأنه “من الأمور المعيبة”، وخالف التعهد الذي سبق ووقعه أمام ملتقى الحوار السياسي بألا يترشح للانتخابات المقبلة.

ونوه إلى أن القوانين المعيبة التي يتحدث عنها البعض هي نفسها تقريبا التي انتخب بها مجلس النواب في 2014.

ولفت إلى أن مجلس النواب أتاح للجميع حق الترشح، بدليل مشاركة سيف الإسلام القذافي، وما يشاع من أن مجلس النواب اقترح تأجيل الانتخابات 6 أشهر غير صحيح.

وأردف بقوله “مجلس النواب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الانتخابات، ولم يتم تحديد أي مدة زمنية لتأجيل الانتخابات، ولا يوجد أي مقترح بشأن تأجيل الانتخابات أو مدة زمنية، لحين وقوف مجلس النواب على حقيقة الأوضاع”.

واستمر قائلا “استدعى مجلس النواب رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للمثول أمام المجلس، لاستيضاح الكثير من النقاط الواردة في تقرير المفوضية”.

وأكد أن القاعدة الشعبية كانت تطالب بانتخابات 24 ديسمبر التي لم تتحقق وليس الاستفتاء على الدستور.

وهاجم بليحق، “مراسل الجزيرة سعى لتمثيل طرف معين بحديثه عن وجود حاضنة كبيرة للاستفتاء على الدستور، واختفت عنه الحيادية”.

ودافع عن موقف مجلس النواب بقوله “من حدد موعد 24 ديسمبر للانتخابات هو ملتقى الحوار السياسي وليس مجلس النواب”.

وأتبع قائلا “مجلس النواب أصدر القوانين الانتخابية واستجاب لتعديلات المفوضية، ومن المفترض ألا تتحدث المفوضية اليوم عن مشاكل تشريعية أو قانونية”.

وواصل قائلا “أنجز مجلس النواب التزاماته رغم قناعتنا بعدم القدرة على إجراء الانتخابات لعدة عوامل، أبرزها العوامل الأمنية، ولكن بعد انقضاء 24 ديسمبر وردتنا تقارير سرية من المخابرات والداخلية ومن المفوضية وتقرير اللجنة النيابية وكلها أجمعت على استحالة إجراء الانتخابات بموعدها”.

وكشف أن التقارير حوت الكثير من تهديدات الانتخابات وسلامة المواطنين، والتشكيك في العملية الانتخابية والتزوير.

وذكر أن “لا نريد تكرار تجربة 24 ديسمبر التي شكلت نقطة إحباط كبير للشعب الليبي، والموعد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات يوم 24 يناير، لم يرد لنا بشكل رسمي”.

وهاجم المفوضية بقوله “من الغريب وغير المنطقي، أن تقترح المفوضية موعد 24 يناير، في الوقت الذي تتحدث فيه كل التقارير عن تهديدات وتتحدث المفوضية عن قوة قاهرة”.

وتحدث عن أزمة الانتخابات، بأنها ليست مرتبطة بشكل أساسي بالقوانين، والمفوضية سبق وأعلنت جاهزيتها والآن تتحدث عن القوانين، وعمل لجنة خارطة الطريق مرتبط بما سنستمع إليه من رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات.

وانتقل بالحديث عن مسودة الدستور، بقوله “مسودة الدستور التي خرجت عن الهيئة الوطنية لصياغة الدستور بها الكثير من المشاكل وخلقت الكثير من الصراعات، ومجرد طرحها سيتسبب في كثير من الشقاقات والصراعات”.

وحذر قائلا “إذا ما ذهبنا لإجراء الاستفتاء على الدستور سيعني مزيد من التأخير لموعد الانتخابات، ويتجاوز أكثر من عام، وهو ما لن يحقق إرادة الشعب الليبي”.

وأتم بقوله “مجلس النواب ينتظر ما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق وهو ما سيحدد مصير حكومة الوحدة، ومرتبط بالموعد الذي سيفصلنا عن الانتخابات، فلو كانت المدة قصيرة فلا داعي لتغييرها، ولو كانت مدة طويلة فهناك حاجة لتغييرها”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

