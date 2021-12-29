البركي لـ “الدبيبة”: الزواج ليس هدفاً.. حتي الكلاب تتزاوج وغالبًا ما تُنجب مزورين

قالت ريم البركي السياسية والإعلامية الليبية والباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة، لقد طوّر “الباشمهندس” عبد الحميد الدبيبة، خطته العبقرية لتزويج شباب ليبيا، بعرض bonus أو إكرامية للشاب الذي يتنازل ويتزوج من فتاة تأخر زواجها، وبعذر أقبح من ذنب قال إن عرضه «لتحريك سوقهن» في مشهد سوقي يندى له الجبين.

وأضافت الباركي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، والله لم أفاجأ بقول «الرجل»، فلم يأت خائن العهد بغير ما عهدناه منه؛ أعرابي يخونه فعله وتخونه كلماته ويعتذر بجهله كمن تبول في المسجد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستطردت، أقول له: حاشاهن بنات الأكرمين أن يعرضن كسلعة تباع وتشترى، وأستغل هذا الموقف المشين الذي جاء من أهله، لأؤكد لشبابنا وبناتنا على أهمية التعليم.. لا بد أن يتعلم الرجل يا أخوتي قبل أن يتكلم، لأن لسان الجهل يقود صاحبه للتهلكة.

وأضافت:” أقدم اعتذارًا لكل بنت ليبية، جرحها هذا الفظ بلفظه، وأقول لبنات وشباب ليبيا إن المستقبل في أيديكم، ولا يملكه جهول يحاول غسل سمعته كدابة تقتل صاحبها، عزيزي “الباشمهندس” المشكوك في شهاداته، أرى أن من تأخرن في الزواج حصيفات، لأنهن رفضن الزواج من شخص مثلك”.

وأنهت رأيها بقولها:” إن تعلمت لأدركت أن الزواج ليس هو الهدف بحد ذاته، فالـكـ ـ ـلاب -أعزكم الله- تتزاوج، ولكن غالبًا ما تكون نتيجة هذا التزاوج مخلوق مشوه قد يزور شهاداته ويتكلم فيما لا يعلم، ويخون عهده، عزيزي «دُوَيْبَّة»، وهي تصغير دابة لمن يعرفون اللغة، الهدف من الزواج هو إنشاء أسرة سوية؛ لا يزور أبنها شهاداته، ولا يكذب ولا يسرق أو بتقيأ على المجتمع أفكاره المريضة المشوهة”.