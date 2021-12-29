«الصحة»: دخول 12 إصابة بفيروس «كورونا» مراكز العزل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة دخول 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وخرجت 6 حالات من تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيها من المرض، فيما يتواجد 118 مصابًا في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية المنشورة على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبحسب النشرة الوبائية، بلغ عدد مَن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونًا و854 ألف شخص، بينما بلغ عدد من تلقوا الجرعتين أكثر من 825 ألف.

ووصل عدد الحالات المصابة بالفيروس في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 386 ألفًا و279 حالة، منها 6433 حالة نشطة، بينما تعافى 374 ألفًا و181 حالة، وسجلت 5665 حالة وفاة، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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