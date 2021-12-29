على رأسهم خير والبشاري والعيساوي.. المنفي يُشيد بالرياضيين القدامى

العنوان-طبرق

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه رابطة قدامى رياضيي بنغازي يمثلها فوزي العيساوي، وعلي البشاري، وونيس خير، بتاريخهم الرياضي الحافل بالبطولات، وتمثيلهم ليبيا في كل المحافل الدولية.

وتطرق اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية إنشاء مشاريع رياضية بمختلف الألعاب لتطوير البنية التحتية الرياضية وإنشاء ملعب لكرة القدم والألعاب المصاحبة في مدينة بنغازي بأحدث المواصفات العالمية يكون اعتماده من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

بدوره وجه المنفي، بضرورة إنشاء الملاعب والاهتمام بالبنية التحتية الخاصة بالنوادي الرياضية في كل المناطق من حيث الصيانة والتطوير لدورها الفاعل في صقل مواهب الشباب بمختلف الألعاب، وخلق جسور التواصل بين الأندية الرياضية في كل المناطق الليبية لتساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وقدم قدامى الرابطة للمنفي درع اعتزاز وتقدير عرفاناً لدوره في دعم الرياضة الليبية والرقي بها ولجهوده في توحيد مؤسسات الدولة، والجيش الليبي واهتمامه بملف المصالحة الوطنية صمام أمان ليبيا.