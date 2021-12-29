الصلابي: الرهان على أجسام فاقدة للشرعية ولا تمتلك القدرة على تجاوز خلافاتها يعرقل استقرار ليبيا

ليبيا – أكد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة علي الصلابي المُدرَج على قوائم الإرهاب العربية، أن تأجيل الانتخابات في ليبيا كان أمرا متوقعا.

الصلابي دعا في تصريح لموقع “عربي21” القطري مفوضية الانتخابات إلى أن تكون صريحة وشفافة في إعلام الليبيين بالأسباب الحقيقية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ورأى أن الرهان على أجسام فاقدة للشرعية ولا تمتلك القدرة على تجاوز خلافاتها الذاتية هو في حد ذاته يمثل عائقًا أمام إجراء أي نقلة نوعية تجاه وضع سياسي مستقر في ليبيا.

وقال: “مازلت أعتقد أن المحاولات المميتة لتغييب مؤسسة القضاء الليبي، وهي بالمناسبة الجهة الأكثر شرعية وقبولًا من مختلف الليبيين حتى الآن، هدف مقصود بحد ذاته من أجل الاستمرار في لعبة الخلافات المؤسساتية حينًا والمناطقية حينًا آخر، وهي خلافات من شأنها ليس فقط عرقلة الانتخابات وإنما التأسيس لصراع عسكري قد يطول وقته”.

وأكد أنه “في الوقت الذي يضطلع فيه المجتمع الدولي وخصوصًا البعثة الأممية بمسؤولية كبرى في دفع الفرقاء الليبيين إلى التفاهم وتجاوز خلافاتهم، فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق العقلاء وقادة المجتمع الليبي من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني وزعماء قبائل بأن يجنحوا للسلم وإنجاز المصالحة المجتمعية والسياسية، التي هي المدخل الأساس لأي خطوة سياسية من شأنها إنجاز الاستقرار السياسي في ليبيا”.

الصلابي أردف: “أعتقد أنه ما زال من المبكر الحديث عن الأسماء والتنافس على المناصب السيادية الأولى، ذلك أن الأولى اليوم من كل هذا هو المصالحة المجتمعية والسياسية الشاملة، وإعادة دور القضاء باعتباره الفيصل في الخلافات القائمة والابتعاد عن إضعافه بتفعيل الدائرة الدستورية”، على حد تعبيره.

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