«الهندسة العسكرية» تزيل مخلفات حرب في عينة زارة

أعلنت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، إزالة مخلفات حرب بمنطقة عين زارة، أمس الثلاثاء، بعد تلقي بلاغ من مواطنين، عن وجود قذيفة طيران.

وبحسب بيان لرئاسة الأركان العامة، اليوم، نفذت مفرزة تابعة لإدارة الهندسة العسكرية، أمس الثلاثاء، عمليات إزالة مخلفات الحرب في منطقة عين زارة.

ولفت البيان إلى أن مواطنين بالمنطقة أبلغوا عن وجود قذيفة طيران، لتقوم المفارز بالحفر في المكان وإزالته.

– العثور على قذائف صاروخية لم تنفجر في عدة مناطق بالساحل الغربي

والإثنين، عثرت فرق الهندسة العسكرية، على عدد من القذائف الصاروخية التي لم تنفجر في مناطق متفرقة بالساحل الغربي.

وأفادت إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي بمواصلة خطة تمشيط كافة المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة في السنوات الماضية، بالتنسيق مع فرق الهندسة العسكرية، وذلك بعد حادث التفجير المروع الذي أودى بحياة عدد من الأطفال في منطقة الطويبية خلال الأيام الماضية.

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