الزرقاء: الدبيبة كمرشح رئاسي مستفيد من بقاء حكومته على رأس السلطة التنفيذية

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب حسن الزرقاء أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قد يكون المستفيد الأبرز من تأجيل الانتخابات، لكن لو قرر مجلس النواب تشكيل حكومة بديلة، بتنسيق أو بدعم مجموعة المرشحين الرئاسيين الذين اجتمعوا في بنغازي مؤخرًا، مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، فإن هذا المتغير قد يكون كفيلًا بتغير حظوظه بدرجة كبيرة، حسب تعبيره.

الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الثلاثاء قال: إن الدبيبة كمرشح رئاسي يستفيد من بقاء حكومته على رأس السلطة التنفيذية، لذا يحاول احتواء الميليشيات المسلحة، ومغازلتهم بالمناصب، أملاً في مساندتهم له إذا ما اتُخذ قرار بعزله، لافتاً إلى أنه لا يمكن للدول الغربية إلا الاتفاق مع رغبة مجلس النواب، ومع هؤلاء المرشحين لتمتع بعضهم بقوة عسكرية، ودعم قبلي وجهوي لا يستهان به في عموم البلاد.

وذهب الزرقاء إلى أن سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، قد يكون الخاسر الأكبر من تأجيل الانتخابات، وقال بهذا الخصوص: “سيف لم يكن ليفوز بالرئاسة إذا أجريت الانتخابات في موعدها، لكنه كان سيحصل على ترتيب متقدم يسمح له بتأسيس حزب سياسي، وإثبات وجوده في المشهد الليبي”.

وأضاف الزرقاء موضحًا: “أما الآن فالجميع، وخصوصًا منافسي سيف، يبحثون عن إزاحته، والمحكمة الجنائية الدولية عممت مؤخرًا قرارًا يدعو للمساعدة في القبض عليه وتسلميه، وبالتأكيد فإن الولايات المتحدة التي تصنفه كحليف للروس لن تتوانى عن تقديم المساعدة في تسليمه، وهو أمر محتمل جدًا في ظل عدم امتلاكه لأي ميليشيا مسلحة”.

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