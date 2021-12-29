“الرضا” يكشف عن استقدام مليوني عامل مصري لليبيا على مرحلتين

قال وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، إن ليبيا تستهدف استقبال نحو مليوني عامل مصري للمشاركة في إعمار البلاد، خلال العامين القادمين، لافتًا إلى أن أفواج العمالة المصرية بدأت في القدوم منذ شهرين سابقين.

وأضاف في تصريح لموقع “مصراوي”، أن العمالة المصرية سيجري استقدامها لليبيا على مرحلتين، بحيث تشمل من ثلاث إلى أربع دفعات، بإجمالي يصل إلى مليون عامل خلال عام 2022، ومليون آخر في العام 2023؛ للقيام بأعمال البنية التحتية.

وأشار “الرضا” إلى أنه من المقرر تخصيص نسبة من العمالة الوافدة لقطاعات الأطباء والتمريض والتعليم؛ من أجل المساهمة في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية مطلوبةٌ في ليبيا، وستَتولى تنفيذ المشروعات الليبية المزمع إطلاقها.

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