تساؤلات عن مصير أكثر من مئة مليار من أموال القذافي في أمريكا

كشفت صحيفة إيبوك تايمز الأمريكية عن وجود أكثر من مئة مليار دولار من أموال الرئيس السابق، معمر القذافي، مجهولة المصير حتى اللحظة، خصوصا وأن أمريكا تعد هذه الأموال غير مشروعة.

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