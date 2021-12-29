الدرسي: سنضع تاريخ مغاير لإجراء الانتخابات حال تعذر المفوضية

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن مجلس النواب ناقش تشكيل حكومة جديدة على أن يكون رئيسها من مصراتة.

وأكد الدرسي، في تصريحات لقناة “العربية الحدث” السعودية، فتح باب الترشح للحكومة الجديدة بعد إرسال خارطة الطريق الجديدة إلى البرلمان، متوقعا أن يكون ذلك الأسبوع المقبل.

واتهم، حكومة الوحدة بالفساد المالي وإهدار المال العام، مؤكدًا أن هذه الحكومة انتهت مهمتها في 24 ديسمبر حسب الاتفاق السياسي في حال إجراء انتخابات أو لم يتم إجراءها.

ووصف، جلستي مجلس النواب يوم الاثنين والثلاثاء بالمهمتين، مؤكدا أن لجنة خارطة الطريق ستتحدث عن القاعدة الدستورية بحيث يكون هناك دستور توافي في ليبيا.

وقال الدرسي، إن اللجنة ستبحث دستور مؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات، مؤكدًا أنه تم توسيع لجنة خارطة الطريق من قبل البعض في المنطقة الغربية والشرقية بعد ظغوطات من النواب.

وأضاف أن مجلس النواب قد يشكل لجنة لبحث إعداد دستور مؤقت، مستبعدًا التوافق على دستور دائم في ظل الاحتقان السياسي وعدم توحيد المؤسسات.

وشدد على ضرورة إعلان دستور ينطلق منه رئيس الدولة المقبل، والحكومة القادمة، متوقعا إنشاء لجنة جديدة لإعلان دستور دائم بعد تهدئة الأمور وتزول أسباب الخلاف.

وقال إن موضوع الانتخابات مطروح على لجنة خارطة الطريق، مشيرا إلى أن مجلس النواب استمع إلى تقرير المخابرات والداخلية، وأن بهما كثير من المشاكل.

وأشار الدرسي إلى الورقة التي تقدم بها رئيس المفوضية عماد السايح، مؤكدا أن مجلس النواب طلب منه تفسيرا واضحا عن معنى كلمة “القوة القاهرة”.

وختم الدرسي بالإشارة إلى أن مجلس النواب استدعى السايح للامتثال أمامه يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن مجلس النواب سيضع تاريخ مغاير لإجراء الانتخابات يوم الاثنين المقبل في حال تعذرت المفوضية عن إجراءها في الموعد المقترح.

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