“حماية الآداب”: تمّ وضع خطة أمنية لضبط أي احتفالات بـ “رأس السنة”

قالت الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، إنه بناء على تعليمات مدير الإدارة تم وضع خطة أمنية برئاسة رئيس قسم التحقيق بضبط أي مخالفات تتعلق بإقامة احتفالات بما يسمى رأس السنة الميلادية ومكافحة هذه الظاهرة لما لها من مردود سلبي وسلوك يتنافى مع معتقداتنا وشدد علي عدم التهاون في هذا الشأن.

وأصدرت الإدارة بيانا، أوضحت فيه، أنه لوحظ قيام بعض الشباب الليبي بالاحتفال بعيد الميلاد السيد المسيح عليه السلام ليله رأس السنة الميلادية بالمخالفة للشريعة الإسلامية وبدون دراية لتعاليم الدين الإسلامي والتي تحرم هذه الاحتفالات ، كما أن قانون العقوبات الليبي قد منع هذه الاحتفالات على الطائفة الإسلامية وجعل القيام بها جريمة يعاقب عليها القانون سواء على الأشخاص أو المحالات الخاصة والعامة وذلك وفق نص المادتين 289 و 290 من قانون العقوبات الليبي.

وتابعت الإدارة، تم وضع خطة أمنية لمحاربة هذه الظاهرة السيئة وتنبه على الأشخاص وأصحاب المحالات الخاصة والعامة بعدم القيام بهذه الاحتفالات وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية على أصحاب هذه المحلات التي تقوم بمثل هذه الاحتفالات.