ثابت يلتقي مندوب سلطة عمان لدى الجامعة العربية

العنوان-القاهرة

أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، لقاءً مع المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الجامعة، السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي، بالعاصمة المصرية القاهرة.

واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والروابط التاريخية التي تجمع ما بين ليبيا، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان، على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين، في إطار العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.