هيئة الرقابة الإدارية تعقد اجتماعها السنوي في بنغازي

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، مع مديري الفروع والمكاتب والوحدات التابعة للهيئة، التقرير السنوي للعام 2020 و2021.

وناقش الاجتماع الذي عُقد في قاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي بنغازي عدداً من النقاط التي تضمنها التقرير، إلى جانب بحث خطة عمل الهيئة لعام 2022، ونتائج متابعة ملفات الكهرباء والسيولة، ومتابعة لجان مكافحة وباء كورونا.

يُذكر أن هيئة الرقابة من مقرها في طرابلس أصدرت تقريرها السنوي في أكتوبر الماضي، والذي تضمن عدداً من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية في عدد من القطاعات الخدمية والتنفيذية.

وتجدر الإشارة إلى أن “الرقابة الإدارية” من المؤسسات التي تشهد انقساماً ولم تتوحد بعد، ففيما يترأس عبدالسلام الحاسي الهيئة في بنغازي باعتماد من مجلس النواب تُواصل الرقابة في طرابلس برئاسة “الشنطة” عملها بعد أن عيّنه رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، ولا يعترف القسمان ببعضهما في انتظار توحيدهما وتفعيل عمل الهيئة بشكل غير موازي.

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