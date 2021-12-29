زهيو: الدبيبة يوظّف الدولة للترويج لمشروعه الانتخابي

قال المترشح الرئاسي أسعد زهيو، إن رئيس الحكومة يفترض أنه في إجازة لكنه يقوم بدور بشع جدًا في الانتخابات، و يقول إنه في إجازة ولكن عمليًا ليس خارج المؤسسة، كما أن وزارة الشباب قامت بعمل منتدى الشباب وجلبت الدبيبة للقاء هؤلاء الشباب، ولم تتحاح هذه الفرصة لبقية المترشحين.

أضاف زهيو في تصريحات صحفية: “قام منذ يومين بلقاء مع العنصر النسائي ومن قام بترتيب هذا اللقاء هم وزارة الشباب ووزارة المرأة، وهناك انعدام فرص لباقي المترشحين والدبيبة يستغل الدولة ويوظفها للترويج لمشروعه الانتخابي، و نحن أمام خيارين، الخيار الأسلم هو الذهاب إلى الانتخابات مباشرة وهذا يحيلنا إلى أن الحكومة المتواجدة حاليًا لا بد من تواجدها رغم ما فيها من فساد”.

وتابع قائلًا: “الخيار الثاني هو إقالة الحكومة المتواجدة حاليا وضياع حلم الليبين بإجرءا انتخابات جديدة، ولدينا مخاوف من الحكومة وهناك مؤشرات سلبية، و يجب أن يقوم البرلمان بتكليف رئيس للحكومة الحالية مع تغيير بعض الوزارات التي تعتبر جزء من الحملة الانتخابية للدبيبة، كما أن ستيفاني ويليامز قالت إنها طالبت من رئيس الحكومة بالابتعاد عن الحكومة إذا أراد الترشح”.

وتابع المترشح الرئاسي: “المجتمع الدولي يعطي ضوء أخضر للدبيبة لاستغلال سلطته للترويج لمشروعه الانتخابي، و أتوقع أن ليبيا متجهة نحو الانتخابات لأن هناك مطلب شعبي كبير لذلك، وستكون هناك وقفات أخرى بما فيها طرابلس للتعبير على ضرورة إجراء الانتخابات، و البرلمان لن ينجح ولن يستطيع أن يخلق حكومة جديدة لتقاسم السلطة مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي”.

واختتم قائلًا: “أتوقع استمرار الوضع على ما هو عليه حال عدم إجراء الانتخابات في النصف الأول من العام المقبل، والبرلمان لا يريد الحكومة والأخيرة لا تعترف به، و لن ينجح أحد في إنتاج سلطة جديدة حال استمرار الوضع على ما هو عليه، الليبيون لن يسمحوا بعدم إجراء الانتخابات وحالات الاحتجاج ستتوسع وتزداد، رسالتي إلى الأجسام المتواجدة حاليا بأن يضعوا مصلحة ليبيا أمامهم وألا يتمسكوا بالسلطة” وفق تعبيره.