وليامز تجتمع بـ 11 عميد بلدية وتدعو لتوفير الميزانيات للبلديات كافة

العنوان-طرابلس

أكدت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعها عبر الاتصال المرئي مع 11 عميد بلدية، إن الحاجة باتت ملحة لتوفير الميزانيات لكافة البلديات لتتمكن من تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها في موقع تويتر. وأوضحت، أن الاجتماع “شارك فيه عمداء كل من طبرق والمرج والكفرة وسبها ووادي عتيبة وغات والزاوية والشويرف وادري الشاطئ وبني وليد وسوق الجمعة، فيما تعذر مشاركة عدد من المدعوين للقاء اليوم”.

وقالت، “أجرينا حوارا هاما وثريا حول تطورات الأوضاع وأهمية احترام إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للانتخابات ويتطلعون لممارسة حقوقهم الديمقراطية في اختيار من يمثلهم وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية كما هي الحال في انتخاب عمداء البلديات وهي تجربة تعكس النبض الديمقراطي في المجتمع الليبي”.

وأضافت، “تطرق الحوار إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة وحماية النسيج الاجتماعي في ليبيا، حيث أكدّتُ للمشاركين أن لقاء اليوم يرسم لوحة وطنية تعزز المساعي الرامية لمد جسور التواصل بين الليبيين، خصوصاً وعمداء البلديات هم الأقرب لمواطنيهم وقادرون على تلمس همومهم والتعبير عن تطلعاتهم”.

وذكرت وليامز، أنه “خلال اللقاء، تمت مناقشة جهود تفكيك المركزية ودعم البلديات والحاجة الملحة لتوفير الميزانيات لتتمكن كافة البلديات من تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مع التركيز على تسريع الدعم للبلديات في الجنوب الليبي التي عانت ولا تزال تعاني من الحرمان”.

وقالت، “أنا على يقين أن هذه الجلسة هي أولى محطات التواصل مع عموم عمداء بلديات ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، وسوف يتبعها عدد من اللقاءات المباشرة والافتراضية في الأيام المقبلة”.