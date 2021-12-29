ورشة عمل بطرابلس لمكافحة الأمراض المشتركة والعابرة للحدود

انطلقت بقاعة الاجتماعات بمقر المركز الوطني للصحة الحيوانية بطرابلس اليوم الأربعاء، ورشة العمل الاستراتيجية لمراجعة خطط العمل الوطنية، ورسم الاستراتيجيات لمكافحة الأمراض المشتركة والعابرة للحدود، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية ضمن مشروع الدعم الفني المقدم للدولة الليبية.

وتستهدف الورشة وضع خطة استراتيجية لمكافحة العديد من الأمراض، التي تؤثر على الصحة العامة والاقتصاد الوطني، ومنها داء البروسيلا، وكذلك مرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام ومرض نيوكاسل في الدواجن.

ويشارك في هذه الورشة التي تستمر حتى يوم غد الخميس، عدد من الخبراء الوطنيين والإدارات الفنية بالمركز، وبإشراف المستشار الوطني المكلف من الفاو إبراهيم الدغيس والمنسق الوطني للمشروع زكريا الختال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية