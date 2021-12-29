الإعلان رسمياً عن تسجيل حالات إصابة بمتحور أوميكرون في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالات إصابة بمتحور أوميكرون في ليبيا، بعد إجراء اختبارات الكشف الخاصة بالمتحور اليوم الأربعاء.

ولم يذكر المركز في بيان صدر عنه عدد حالات الإصابة، مُكتفياً بالإشارة إلى أن عملية الكشف جاءت بعد متابعته عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع للوضع الوبائي لمتحور أوميكرون منذ مدة.

وذكّر المركز في بيانه المواطنين والمقيمين بضرورة الإسراع في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى الالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية والمتمثلة في غسل اليدين وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، بسبب خاصية الانتشار السريع التي يتميز بها المتحور.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في مختلف المدن والمناطق الليبية.

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