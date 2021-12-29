الترجمان: الطريق الساحلي بين الجفرة وبوقرين مفتوح وآمن أمام المارة

قال عضو اللجنة الفرعية للجنة 5+5 العسكرية محمد الترجمان، إن اللجنة انتهت من البحث عن مخلفات الحرب والمتفجرات في المنطقة الممتدة من بوقرين حتى بونجيم بمسافة تقدر بـ100 كم.

أضاف في تصريحات صحفية أنه ما زالت أمامنا مسافة 180 كم، وهي الممتدة من الجفرة حتى بوقرين، وننتظر الوصول إلى آلية عمل مشتركة مع الطرف الآخر للإنجاز.

وتابع قائلًا أن الطريق الساحلي الرابط بين الجفرة وبوقرين مفتوح، والحركة انسيابية للمارين، وأن اللجنة عملت منذ أكتوبر الماضي في هذه المنطقة لتأمينها حرصا على سلامة المواطنين.

واختتم الترجمان: “اجتماع أعضاء اللجنة أمس مع وزير الداخلية تركّز على إمكانية نشر نقاط تأمين واستيقافات أمنية في هذا الطريق” وفق تعبيره.