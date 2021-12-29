وفاة شيخ الأدباء الليبيين علي مصطفى المصراتي

رحل عن عالمنا، اليوم الأربعاء، شيخ الأدباء الليبيين، علي مصطفى المصراتي، عن عمر ناهز الـ95 عامًا.

والأديب والكاتب والباحث والمؤرخ الرجل تُرجمت أعماله لعديد اللغات، لاسيما: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الصينية، الهندية.

ولد المصراتي في الإسكندرية سنة 192، وتلقى تعليمه في القاهرة، ثم التحق بالأزهر ونال الشهادة العالية من كلية أصول الدين عام 1946، ثم شهادة التدريس العالية من كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية سنة 1946.

تاريخ نضالي

عُرف عن الرجل تاريخه النضالي، حيث اشترك في عدة مظاهرات ضد الإنجليز، وجرى اعتقاله، كما التحق بحزب المؤتمر الوطني برئاسة بشير السعداوي بطرابلس سنة 1948م وسجن ثلاث مرات بسبب مواقفه الوطنية والقومية الرافضة للوجود الأجنبي خلال العهد الملكي على أرض ليبيا.

وعندما انتخب عضواً بمجلس النواب سنة 1960م، كان معارضًا ومطالبًا بجلاء القوات الأجنبية الاستعمارية ووحدة البلاد من داخل البرلمان.

المصراتي صحفيًا

كان للراحل إسهامًا في المجال الصحفي، حيث ترأس مجلة «هنا طرابلس» سنة 1954م، كما ترأس اللجنة العليا لرعاية الآداب والفنون، وتولى أمانة اتحاد الأدباء والكتاب، كما تولى مهمة مدير الإذاعة الليبية، وأصدر وترأس تحرير جريدة الشعب.

مكتبة المصراتي

ومن ضمن أعماله: «أعلام من طرابلس (1955)، لمحات أدبية عن ليبيا (1965)، شاعر من ليبيا (إبراهيم الأسطى عمر)، 1957، جحا في ليبيا دراسة في الأدب الشعبي (1958)، صحافة ليبيا في نصف قرن.. عرض وتحليل ودراسة لتطور الفن الصحفي في ليبيا (1960)، غومة فارس الصحراء صفحة من تاريخ ليبيا (1960)، حفنة من رماد (1964)، الصلات بين تركيا وليبيا التاريخية والاجتماعية (1968)، خمسون قصة (1983)، الجنرال في محطة فكتوريا (1991)، الطائر الجريح (1995)، الأمثال الشعبية (2000)».

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