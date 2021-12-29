الدرسي: جلسات مجلس النواب الأخيرة شهدت عملية شراء للتمديد للدبيبة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي إن حكومة الدبيبة فاشلة وأصبحت جهوية مناطقية سيطر عليها الإخوان المسلمون والإسلام السياسي، وبالتالي انتهت مدتها في 24 ديسمبر.

الدرسي أكد خلال برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد على أن هناك عملية شراء تحدث في جلسات مجلس النواب الأخيرة للتمديد للدبيبة بحسب زعمه، مضيفًا: “جميع الحوارات فشلت؛ لأن البزنس والمال الفاسد يخدم وسبب بلاء الدول العربية والإسلامية هو المجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن مؤتمر باريس أعطى المليشيات في طرابلس الضوء الأخضر لوأد الانتخابات وعرقلتها، لافتًا إلى أن “ستيفاني وليامز قالت لنا كلام ضمني واستقرئناه أن الانتخابات لن تتم؛ لأنهم خائفون من فوز سيف الإسلام، الزخم للأمريكان انطفأ تجاه الانتخابات”.

وطالب لجنة خارطة الطريق بحذف التوافق مع مجلس الدولة واصفًا إياه بـ”المعجون” وأينما تم وضعه كأنه تم إحياؤه من جديد، وفقًا لتعبيره.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ هل لك أن تلخص لنا المداولات والكواليس التي حدثت في جلستي مجلس النواب؟

كانت جلسة تختلف عن باقي الجلسات عددها ما بين 125-123 نائبًا وأكثر، ومنذ جلسة سرت لم نتحصل على هذا العدد من النواب، واستهل رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري برفع الجلسة؛ لأنها كانت معلقة منذ مارس ورفعت وافتتح الجلسة بالنصاب الموجود وكانت الجلسة النواب الذين أتوا استشعروا الخطر، مجلس النواب حصل له ضعف شديد بعد الصخيرات وكاد أن يضرب بالقاضية بعد معترك جنيف الأخير، بعد فشل الأمور وعودة الكرة لأعضاء مجلس النواب.

أعضاء المجلس الذين اجتمعنا وجلسنا معهم من كافة ربوع الوطن العزيز استشعروا الخطر وعلموا أن الفرصة مواتية لهم أن يقفوا وقفة رجل واحد، لهذا الوطن ويتخذوا قرارات حرة وجريئة بعيدًا عن العواطف والمزايدات لخطورة الموقف؛ لأن ليبيا في مفترق طرق ومهددة في كينونتها وفي وجودها واقتصادها وأمنها القومي، كانت الجلسة ممتازة وعرضت علينا التقارير التي أتتنا من المخابرات ومن وزارة الداخلية ومن المفوضية العليا للانتخابات، وناقشنا الموضوع بإسهاب وأشبعناه نقاش وكنتم تعلمون الجلسة لم ترفع إلا في ساعات متأخرة من النهار لصلاة العشاء.

الجلسة تمخضت على تشكيل لجنة لخارطة الطريق، لكن وبعد حضور هذا العدد من النواب أحببنا أن نشرك الجميع من المنطقة الغربية والجنوبية وطعمنا اللجنة، ومن يرى في نفسه الكفاءة ويجد في نفسه القدرة أن يخدم ليبيا لا يوجد مشكلة ليلتحق باللجنة زاد عدد اللجنة والأمور المطلوبة منها، نحن نتحدث عن خارطة طريق فيها عدة أمور الأول مناقشة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والموعد الذي حدده عماد السائح ومدى جدية الموعد، وهل بالإمكان تأخيره والقاعدة الدستورية، نعلم أن الدستور في ليبيا لو 100 سنة متتالية بهذه الشكلية والخلاف السياسي الجهوي والمناطقي والعسكري والأيدلوجي لا يمكن بين عدم الثقة بين الأطراف الليبية والتحارب في السنوات الماضية أن يتفق الليبيون على قاعدة دستورية، وبالتالي قلنا إن نشكل لجنة تعنى بإنتاج دستور توافقي وعندها جميع الصلاحيات أن تختار من الخبراء القانونين والقبليين والنفسيين لإنتاج الدستور ويكون مدته من 2-5 سنوات، ويكون قاعدة لانطلاق الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وبعد خمس سنوات الليبيون ينسون الحرب ويتمتعون بخيرات بلادهم ويعم السلام والأمن والاستقرار ويعود الثقة ما بين الليبيين ليس هناك مانع أن يكون هناك دستور.

س/ 5-3 سنوات ويبقى مجلس النواب مستمرًا؟

لا القاعدة الدستورية البرلمان ممكن يديرها في شهر، وبعد شهر يدير انتخابات، ولكن الدستور يبقى من 3-5 سنوات، الملخص هو العمل على دراسة إمكانية فتح باب الترشح لرئاسة الوزراء القادمة، هناك مقترحات البعض يقول وأنا أسميها تدوير الحكومة الفاشلة والتي فشلت في زيارة لمدن بنغازي والبيضاء وطبرق، ولم ينزل للشارع نتحدث عن مليار خصصت لعلي البحيري لإعمار بنغازي لم يعطَ منه درهم واحد والمرافق أكثر من 230 مليونًا لم يسيل درهم و احد، 750 مليونًا لأعمار درنة وبنغازي لم يصرف منها درهم واحد هذه الحكومة فاشلة، أصبحت جهوية مناطقية سيطر عليها الإخوان المسلمين والإسلام السياسي، وبالتالي انتهاء مدتها في 24 ديسمبر.

س/ يوسف فنوش ضيف الحلقة يصف جلسة مجلس النواب بالكارثية؟

فنوش رجل فاهم وبلدياتي وأحترمه، لكن مشكلته متصدر في أرائه ويعتقد أن الحق معه ويتهم غيره بالقصور وهو فاهم كل شيء، وأنا لا أشخصن الكلام، لا يمكن أن أتحدث عن التقارير الأمنية ولا تهمني والعالم كله يعرف أن ليبيا فيها مليون رقم وطني مزور، وحتى قبل فبراير جاؤوا من مصر وتونس والسودان والتشاد ومالي وليبيا ساحة مفتوحة، هناك من أعطوه جنسية ومن زور ومن دفع فلوس، هذا لا أحد ينكره وحتى بداية فبراير يعلم الجميع من الذين دخلوا لليبيا وتجنسوا بالفلوس شرق البلاد وغربها وجنوبها، وأنا لا يهمني التزوير والعمليات الإرهابية وأعرف أن هناك ذئابًا منفردة وخلايا نائمة، وما يهمني هل ترضى بقبول رجل تعهد أمام الليبيين وصرف في 8 أشهر ما يقارب 100 مليار دينار ليبي وتعهد ألا يترشح ومن ثم ترشح؟

عندما قمنا بانتخابات مؤتمر وطني فاز محمود جبريل، أتوا الإخوان وأخذوهم جلسوا معهم؛ لأن الفرد بإمكانهم شراؤه. قلنا نظام الأحزاب لا يوجد لأن هناك أحزابًا ستمول من الخارج وحتى من الداخل، لماذا قلنا الانتخابات متزامنة، من الذي صرخ على الانتخابات البرلمانية وللآن يقول وبضغط دولي نريد الانتخابات البرلمانية؟ جماعة الإخوان المسلمين لا يريدون انتخابات رئاسية. هناك أشخاص في طبرق يدفعون الأموال لتمديد الدبيبة لا أطعن في النواب وأعلم أنهم شرعيون.

س/ تؤكد أن هناك عملية شراء تحدث في جلسات مجلس النواب الأخيرة للتمديد للدبيبة؟

نعم أؤكد ذلك. أعضاء البرلمان يريدون التمديد وأتت لهم فرصة وقعدوا في البرلمان، لا أحد يكره أن يبقى في السلطة النوايا لا أتحدث عنها ومشكلة الدول التي حصل فيها الربيع العربي الخليط وخاصة لما سقطت الأنظمة الشمولية في مصر تونس وليبيا سقط كل شيء معهم، وكان الوحيد الذي عندهم ترتيب هرمي وسلم هرمي هم جماعة الإخوان المسلمين. جميع الحوارات فشلت لأن البزنس والمال الفاسد يخدم. سبب بلاء الدول العربية والإسلامية هو المجتمع الدولي.

عماد السائح قال: القوة القاهرة. وتكلم عنها هي أن المجتمع الدولي متمثل في الناتو الذي أسقط نظام القذافي وذبحوا رجاله يأتي ويجد ابنه رئيسًا في ليبيا؛ لأنهم يعلمون أن الشعب الليبي كره 17 فبراير، ماذا حدث بعد 17 فبراير؟ تهجير موت وسلب أموال 738 مليار دولار سلبت بعد فبراير، لا أطعن فيها ولا أزكي القذافي ولكني أتكلم عن الحقائق.

س/ الكثير كان ينتظر موقفًا لمجلس النواب، لكن الجلسة علقت للأسبوع القادم لماذا؟

شكلنا لجنة لخارطة الطريق ولم ننتهي لأمر، لنا 7 سنوات ضد الحكومات التي أتت والمؤامرات التي أقيمت ضد الجيش، أعطيناه ميزانيات وكلفنا حكومة مؤقتة اشتغلت في بنغازي بـ 1 ونصف من ميزانية ليبيا، اللجنة قد تأتي غدًا وتقول أن الأسبوع القادم هناك انتخابات، 24 -1 يعلم الجميع انه يستحيل إجراء الانتخابات فيها وأنا ضد المدد.

خارطة الطريق القادمة بأذن الله ستنجح، مجلس النواب نفذ ما طلب منه في كل شيء، أعطينا الثقة للحكومة في سرت لأنهم قالوا لنا أسمعوا لا تعطوا الثقة والـ 75 يعطونها للحكومة ولا تمسكوها أبدًا الحكومة. قلنا حكومة وحدة وطنية وتذكرون الكلمة التي قلتها في سرت “مغلوبين وانضحك علينا”، سحبنا منه الثقة وكانت خطوة سياسية ممتازة جدًا، عرت الدبيبة أمام الشعب الليبي والدول الفاعلة في ليبيا جربت الدبيبة ووجدته هبل ولا يقدر أن يمسك حكومة، الآن نحن ما طلب منا نفذناه ودرنا قوانين وأخذوا يعيطوا عليها.

السفير الأمريكي لهم 6 شهور يقولون انتخابات وليبيا ومعرقلون. قلنا: إن مؤتمر باريس أعطى المليشيات في طرابلس الضوء الأخضر لوأد الانتخابات وعرقلتها، ستيفاني وليامز قالت لنا كلامًا ضمنيًا واستقرأناه أن الانتخابات لن تتم لأنهم خائفون من سيف الإسلام يفوز، الزخم للأمريكان انطفأ تجاه الانتخابات.

أطالب لجنة خارطة الطريق أن يحذفوا التوافق مع مجلس الدولة؛ لأنه معجون وإن وضعتموه كأنكم أحييتموه من جديد، نريد أن نغير الواقع وأحيانًا نقع في مأزق كبير، نحن في مجلس النواب أصدرنا قوانين لا أحد متوقعها، ولكن عندما لم يحدث منها شيء قالوا أن فيها عيوبًا، نفس كلام قنوات الإخوان فهم يتلونون كما الحرباء.

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