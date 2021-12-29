اللافي يبحث ملف الاستثمارات الليبية في زيارة لجمهورية أفريقيا الوسطى

وصل عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة عمل لمدة يوم واحد.

والتقى اللافي في مطار العاصمة “بانغي” رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى “هينري ماري دوندرا” ووزيرة الخارجية “سيلفي تيمون بايبو”، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي، بالإضافة للقائم بالأعمال وعدد من أعضاء السفارة الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ومن المتوقع أن تُركّز هذه الزيارة على ملف الاستثمارات الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتفعيل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية