الشاطر: مشاكل الشباب لا تنحصر في الزواج

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة يسير بالدولة الليبية في الطريق الخطأ. قائلًا: “مشاكل الشباب لا تنحصر في الزواج بقدر كيف تساعده الدولة أن يبني بيته ويرعاه بماله الخاص، لا أن تورطه في أسرة وأطفال وهو عاطل عن العمل”.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تساءل: “متى يعلن الدبيبة عن مشروع متكامل لإصلاح التعليم والمناهج التعليمية في كافة مستوياته من رياض الأطفال إلى الجامعي؟ ومتى يطلق مشروع إرسال ألف شاب سنويًا للتحصيل العلمي الراقي إلى جامعات مشهورة؟”،مختتمًا: “هذا ما يهمني والباقي دعاية انتخابية”.

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