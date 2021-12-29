رئيس كلية طب الأسنان: صنع الله يتمتع بسمعة طيبة

التقى رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021م ، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس برئيس وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بجامعة طرابلس وهم: وليد كامل مناع فطيس عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة طرابلس.

د.محمد علي المرعوش وكيل جامعة طرابلس وعضو هيئة التدريس بالكلية،

صالح عمر سليمان الحاسي، عضو إتحاد الطلبة بكلية الأسنان بجامعة طرابلس.

مؤيد فيصل بن دردف، طالب بالجامعة.

وبحضور مختار عبدالدائم مدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

تناول اللقاء بحث أوضاع الكلية ومدى إمكانية تقديم المساعدة في إطار برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن وضع الكلية حاليا و الاضرار التي تعرضت لها الفترة الماضية بمنطقة صلاح الدين ،وتم استعراض المجالات التخصصية داخل الكلية والصعوبات التي تواجهة القائمين على الكلية والطلبة وهم من كافة مناطق ليبيا في تسيير العملية التعليمية والتطبيقية والمعاناة الكبيرة نتيجة الاضرار التي لحقت بمنشآت الكلية ، وتمثلت الاحتياجات العاجلة في صيانة المدرجات وتجهيزها وتوفير كراسي طب الاسنان وتوفير المعامل واجهزة الحاسوب والاثاث للمباني الادارية وبعض الاحتياجات ذات الصلة بتخصصات الكلية ، وكل ذلك بهدف إعادة إحياء الكلية من جديد والتي تحوي حوالي 4000 طالب وطالبة ومن مختلف المدن الليبية ولمساعدتها في استمرارية أداء رسالتها التعليمية.

هذا وأشاد أعضاء هيئة التدريس بالكلية بحفاوة الاستقبال وبالسمعة الطيبة التي تتمتع بها المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها وكافة العاملين بها واشادوا ايضا بالاعمال التي تقوم بها المؤسسة من خلال برامج التنمية المستدامة وهو الذي شجعنا على القدوم وطرح مشاكلنا وكلنا ثقة بأن المؤسسة لن تتوانى في تقديم الدعم لابنائنا طلبة كلية طب الاسنان .

من جانبه أثنى رئيس مجلس الإدارة بجهود رئيس وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية على حرصهم على مستقبل ابناءنا رغم التحديات والظروف الصعبة المحيطة بهم أثناء أدائهم لرسالتهم العلمية والإنسانية، وأكد بأنه فخور باللقاء بهذه النخب الأكاديمية الوطنية ومن حضر من طلبة الكلية متمنيا لكم مستقبل مكللا بالنجاح والتميز ، وسوف تقوم ادارة التنمية المستدامة بدراسة الطلبات المقدمة وسوف نقدم كل ماهو متاح من اجل احياء هذا الصرح التعليمي من جديد.