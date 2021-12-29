النويري يستعرض مع زينينغا مداولات «النواب» بشأن الانتخابات

أكد الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والقائم بأعمال رئيسها، رايزدون زينينغا، أهمية إجراء مشاورات واسعة بين «جميع المكونات الليبية، وأصحاب المصلحة»، من أجل التغلب على التحديات الحالية ورسم مسار للانتخابات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في البلاد.

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جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، يوم الأربعاء، حيث ناقشا المداولات الأخيرة في مجلس النواب حول «إيجاد طريقة للمضي قدمًا في إجراء الانتخابات كأولوية استجابةً لآمال 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت»، وفق بيان نشرته البعثة الأممية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشار زينينغا إلى دعم البعثة المستمر للعملية السياسية التي «يقودها ويملكها الليبيون»، إضافة إلى المسارات الاقتصادية والأمنية. كما استعرض رئيس مجلس النواب المكلف القضايا الرئيسية التي ناقشها المجلس والخطوات التالية.

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