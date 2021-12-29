بن شرادة: حظوظ الرئاسي ومدى استفادته من تأجيل الاستحقاق الانتخابي مرتبط بمصير حكومة الوحدة

ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن تكون حظوظ المجلس الرئاسي ومدى استفادته من تأجيل الاستحقاق الانتخابي مرتبطة بمصير حكومة الوحدة، خصوصًا في ظل ضعف الاختصاصات التي اضطلع بها من البداية، على حد قوله.

بن شرادة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الثلاثاء تحدث عن عودة مرتقبة لملتقى الحوار السياسي، وقيام البعثة الأممية باستئناف جلساته لمعالجة الانسداد الراهن، عبر وضع قاعدة دستورية يتوافق عليها الجميع، رغم تدهور شعبيته، جراء ما تردد عن وجود شبهات رشى تلقاها بعض أعضائه خلال عملية اختيار السلطة الانتقالية الراهنة.

وذهب بن شرادة إلى أن تغيير الموازين في الساحة السياسية سيلحق بها تغيرات مهمة، ومنها إيقاف مبادرات زواج الشباب التي أطلقها الدبيبة، وذلك سواء استمرت حكومة في موقعها، أو غادرته، نظرًا لما يمثله ذلك من ضغط على ميزانية الدولة.

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