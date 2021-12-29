مساعي “الداخلية” لتجنيد شرطيات في “أمن السواحل” ومكافحة الهجرة

بحث مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية عميد “علي الطويل” مع مدير مكتب حقوق الإنسان “فؤاد الباشا”، إجراءات تجنيد عناصر من الشرطة النسائية لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية والإدارة العامة لأمن السواحل، وعملية التحضير لانطلاق الدورة التدريبية في هذا الشأن – وفقاً لما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة.

حضر الاجتماع أيضاً رئيس مكتب تخطيط التدريب وإعداد المناهج ومدير إدارة التدريب بجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، ورئيسة مكتب شؤون المرأة ومعاون رئيس قسم التدريب بالإدارة العامة لأمن السواحل، ورئيسة مكتب تطوير وتأهيل المرأة ورئيس مكتب التجنيد وعضو عن مكتب تخطيط التدريب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية خالد مازن، بخصوص المقترح المُقدّم من قبل رئيس مكتب حقوق الإنسان، بشأن تكوين عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات.

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