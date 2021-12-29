الزني يطلع على مشكلات مكاتب الشباب بعموم ليبيا

اطلع وزير الشباب فتح الله الزني، الأربعاء، على المشكلات التي تواجه عمل مكاتب الشباب في عموم المناطق الليبية، بالإضافة إلى استعراض خطط الوزارة للعام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بالعاصمة طرابلس مع مديري فروع ومكاتب وزارة الشباب، بحضور أحمد الكاتب وكيل الوزارة لشؤون البرامج والأنشطة، والمهندسة راندا غريب وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير، والمهندس خالد أبو جناح مدير عام صندوق تيسير الزواج، ومديري الإدارات والمكاتب بديوان وزارة الشباب.

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وأفاد بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن اللقاء تناول نقاشا موسعاً حول «الصعوبات التي تواجه عمل مكاتب الشباب، واستعراض سياسات وخطة عمل الوزارة منذ تأسيسها والمحطات التي مرت بها والمنجزات التي حققتها».

وبينما استعرض الاجتماع حصاد الوزارة للعام 2021، تطرق إلى آليات رفع مستوى نشاط الوزارة إلى أعلى مستوى يلامس تطلعات الشباب ضمن خطة العام 2022.

وأكد الوزير ضرورة التحلي بالمسؤولية، خاصة أن جُل مديري الفروع والمكاتب من الشباب ومن أبناء الحركة الشبابية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم.

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