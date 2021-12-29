بناء على مذكرة من أعضاء بملتقى الحوار السياسي.. رئيس الرقابة الإدارية يحيل مذكرة إلى النائب العام للتحقق من مؤهلات الدبيبة العلمية

العنوان

أحال، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، خطابًا إلى النائب العام، مرفقة بمذكرة مقدمة من قبل عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، للنظر في موضوع التضارب الذي أوردته بعض التقارير الإعلامية وبين ما قدمه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة من خلال ملف ترشحه لملتقى الحوار السياسي وملف ترشحه لرئاسة ليبيا.

ودعا الحاسي النائب العام للنظر في المذكرة والمستندات المرفقة لتناول الموضوع وفقا للاختصاص.

ووجه عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وهم، سلوى الدغيلي، السيدة اليعقوبي، هاجر القايد، محمد أبوعجيلة، وعزة الصيد، مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي والنائب العام ومجلس ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وطلب الأعضاء، وبشكل عاجل، التحقق في كل ما ورد من تقارير إعلامية بشأن عدم امتلاك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مؤهلا علميا (بكالريوس) أو (ماجستير) تؤهله لتولي منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية أو للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى ما نشره الدبيبة عبر صفحته الشخصية بتاريخ 13 ديسمبر 2012 عن حيازته مؤهلا علميا (ماجستير من جامعة ريجينا الكندية سنة 1990 في تخصص الهندسة المدنية اضافة الشهادة (دبلوم) صادرة من كلية (سينيكا) الكندية للعلوم التطبيقية والتقنية .

وشدد الأعضاء على جميع من أحيلت إليهم المذكرة، على أخذ الأمر على محمل الجد في إظهار الحقيقة وتبرأة ساحتهم من أي شبهات متداولة بالخصوص .

وأكد الأعضاء، على أن القوانين والتشريعات الليبية النافدة تجرم استخدام المستندات المزورة بمختلف أنواعها وأشكالها لأي غرض كان سواء من المواطنين أو الموظفين العامين.

ولفت الأعضاء إلى أن ما أثير من لغط وشبهة في هذا الصدد تمس من سمعتهم كأعضاء بملتقى الحوار الوطني الذي أنتج السلطة التنفيذية.