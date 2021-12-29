الترجمان: اللجنة العسكرية انتهت من البحث عن مخلفات الحرب في المنطقة الممتدة من بوقرين حتى بونجيم

ليبيا – قال عضو اللجنة الفرعية للجنة 5+5 العسكرية محمد الترجمان إن اللجنة انتهت من البحث عن مخلفات الحرب والمتفجرات في المنطقة الممتدة من بوقرين حتى بونجيم بمسافة تقدر بـ100 كم.

الترجمان وفي تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أضاف: “ما زالت أمامنا مسافة 180 كم، وهي الممتدة من الجفرة حتى بوقرين، وننتظر الوصول إلى آلية عمل مشتركة مع الطرف الآخر للإنجاز”.

وأكد أن الطريق الساحلي الرابط بين الجفرة وبوقرين مفتوح، والحركة انسيابية للمارين،منوهًا أن اللجنة عملت منذ أكتوبر الماضي في هذه المنطقة لتأمينها حرصًا على سلامة المواطنين.

الترجمان أشار إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية أمس الثلاثاء مع وزير داخلية حكومة الوحدة تركّز على إمكانية نشر نقاط تأمين واستيقافات أمنية في هذا الطريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية