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أم العز الفارسي: المرأة في ليبيا تحولت لسوق نخاسة نباع ونشترى

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبرت عضو ملتقى الحوار أم العز الفارسي، عن انتقادها لتصريحات المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة، خلال حفل تدشين توزيع المليار دينار الثاني لمنحة دعم زواج الشباب، والتي قال فيها بأنه يعمل على تحريك سوق الفتيات التي تأخرن في الزواج.

وقالت «الفارسي»، في منشور لها عبر فيسبوك، «لو دعمت المرأة أختها لما تحولنا إلي سوق نخاسة نباع ونشترى، ولكن عتبنا على المواقف التي داستها المصالح الضيقة».

وتساءلت عضو ملتقى الحوار، قائلة: «أين الوزيرات في حكومة الدبيبة، وأين الحقوقيات والناشطات والله أنه لباطل وإن اريد به حقا!!».

جدير بالذكر أن الدبيبة قال خلال حفل تدشين توزيع المليار دينار الثاني لمنحة دعم زواج الشباب «نحركوا سوق الفتيات اللي تأخروا في الزواج فتيات.. اللي تأخروا في الزواج بنحركوا سوقهن وبنديروا بونص للي يأخذ مرأة كبيرة».

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صحيفة الساعة 24

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