سميو: ستكون الفترة الزمنية بين آخر جرعة من لقاح كورونا والجرعة التعزيزية 3 أشهر بدلاً من 6

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن اللجنة التسييرية للتطعيم ضد فيروس كورونا بحثت مع المركز الوطني، معدلات التطعيم اليومية، وناقشت آلية سير الحملة الوطنية للتطعيم، والعمل على إعداد خطة لرفع معدلات التطعيم في كل المراكز.

سميو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أضاف: “سنواصل تطعيم المواطنين باللقاح الصيني سينوفارم، واللقاح الأمريكي فايزر الذي نستهدف به النساء الحوامل وكبار السن والعاملين في القطاع الصحي جرعةً تعزيزية ثالثة”.

وأكد أنهم يعملون على إجراء تعديل في الفترة الزمنية بين آخر جرعة والجرعة التعزيزية، وستكون 3 أشهر بدل 6 أشهر.

ولفت إلى أن مراكز التطعيم تواصل عملها ،مشيرًا إلى أن الإقبال على التطعيم من قبل المواطنين متوسط.

سميو اختتم: وفقًا لاجتماع وزارة التعليم والمركز الوطني لوضع آلية تطعيم طلبة المدارس، تقرّر تطعيم الطلبة فوق سن الـ12، وتطعيم من هم دون ذلك غير وارد.

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